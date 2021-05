Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lautaro Martinez donne le ton pour son avenir !

Publié le 1 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

En bonne voie pour décrocher un Scudetto cette saison, Lautaro Martinez et son club l’Inter, n’ont pour l’instant pas vraiment eu le temps de se poser et discuter de l'avenir de l’Argentin, qui figurerait toujours dans les petits papiers du FC Barcelone.

Élément important de la réussite de l’Inter cette saison, Lautaro Martinez, 23 ans, est bien parti pour remporter son premier Scudetto. Sous les ordres d’Antonio Conte et formant un duo très efficace avec Romelu Lukaku, l’Argentin a tout pour devenir un attaquant de référence en Europe. Cependant, son avenir à Milan n’est pas encore sûr, car si Lautaro Martinez a fait part de son envie de rester et qu’il est sous contrat au club jusqu’en juin 2023, énormément de clubs dont le FC Barcelone seront à l’affût des décisions du clan Lautaro Martinez. Son agent, lui, s’est récemment exprimé sur le sujet et confirme que Lautaro Martinez est pour l’instant concentré sur le championnat. De quoi laisser le FC Barcelone dans le doute pour l'avant-centre du club lombard.

« Quand ils l'auront gagné, nous nous assiérons et nous parlerons »