Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ferait un pas de plus vers Neymar et Haaland…

Publié le 1 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Afin de rêver plus grand en recrutant Erling Braut Haaland ou encore Neymar, le FC Barcelone serait contraint de vendre. Et le transfert de Philippe Coutinho aurait déjà été convenu avec Everton selon la presse britannique.

Devenu indésirable au FC Barcelone qui était pourtant perçu comme le successeur d’Andrés Iniesta à son arrivée en janvier 2018, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich en 2019 avant de revenir au Barça où le nouvel entraîneur Ronald Koeman lui aurait fait savoir qu’il comptait sur lui pour la saison en cours. Finalement, Coutinho n’a pas pu renaître sous la houlette de Koeman puisque depuis la nouvelle année l’international brésilien est écarté des terrains en raison d’une importante blessure. Entre temps, le FC Barcelone a élu Joan Laporta comme nouveau président en mars. Et le patron blaugrana préparerait du lourd pour cet été. Les venues d’Erling Braut Haaland ou encore Neymar seraient des possibilités prises en considération par le comité de direction du FC Barcelone. Et Coutinho jouerait un gros rôle.

Une vente de Coutinho à 40M€ ?