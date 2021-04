Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse anglaise annonce le transfert de Coutinho !

Publié le 30 avril 2021 à 9h00 par D.M.

Alors qu'il ne rentre plus dans les plans de Ronald Koeman et blessé depuis le mois de janvier, Philippe Coutinho devrait rejoindre Everton la saison prochaine selon la presse anglaise.

Recruté en grande pompe en janvier 2018, Philippe Coutinho a déçu au FC Barcelone. Acheté 135M€ après un passage réussi à Liverpool, l’international brésilien ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable et a notamment été prêté la saison dernière au Bayern Munich. Revenu au FC Barcelone l’été dernier, Coutinho espérait s’imposer sous les ordres de Ronald Koeman, mais il est éloigné des terrains depuis le mois de janvier en raison d’une blessure au genou. Alors que la date de son retour demeure inconnue, le joueur de 28 ans pourrait ne plus porter le maillot catalan.

Coutinho sur le point de signer à Everton ?