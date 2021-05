Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste s’envole pour la succession de Steve Mandanda…

Publié le 1 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM dans le cadre de la succession à terme de Steve Mandanda, Alban Lafont est désormais lié au FC Nantes jusqu’en juin 2024.

Certes, Steve Mandanda a prolongé en août dernier jusqu’en juin 2024. Néanmoins, le vétéran de l’OM qui a soufflé sa 36ème bougie au mois de mars serait susceptible de ne pas forcément aller au bout de son nouveau contrat bien qu’il ait récemment assuré à Onze Mondial qu’il ne pensait pas à une retraite. Quoi qu’il en soit, compte tenu de son âge, il se pourrait que Mandanda ne soit pas capable à terme de tenir son rang à chacun des matchs de l’OM et qu’un gardien soit recruté pour assurer délicatement la transition. Le nom d’Alban Lafont a circulé ces derniers mois dans la presse. Néanmoins, le jeune portier de 22 ans qui était prêté par la Fiorentina jusqu’à cet été au FC Nantes, s’est définitivement engagé en faveur des Canaris.

Alban Lafont, « très content » d’être définitivement à Nantes