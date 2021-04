Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Haaland est conseillé par… son idole !

Publié le 30 avril 2021 à 23h00 par Th.B.

Ancien attaquant de Swansea notamment, Michu est l’idole d’Erling Braut Haaland comme l’avant-centre du Borussia Dortmund l’a fait savoir à plusieurs reprises. Et l’Espagnol s’est penché sur son avenir alors que le FC Barcelone travaille pour l’attirer en Catalogne.

Le FC Barcelone aurait plus que de simples vues sur Erling Braut Haaland. En effet, selon les informations divulguées par plusieurs médias ibériques, le buteur du Borussia Dortmund serait la recrue offensive prioritaire de Joan Laporta. Et pour parvenir à ses fins, le président du FC Barcelone prévoirait de baisser de 50% le salaire de Lionel Messi pour la saison prochaine afin de pouvoir lancer une offensive concrète auprès du BvB pour le transfert de l’international norvégien de 20 ans. C’est du moins l’information que Tv3 révélait ces dernières heures. Mais hormis le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea ou encore le PSG seraient également des options pour l’insatiable buteur du Borussia Dortmund. À plusieurs reprises, Haaland a expliqué que son idole de jeunesse était Michu. Et ce dernier s’est attardé sur l’avenir du Norvégien.

Selon Michu, Haaland «s’adaptera très bien» en Premier League et en Liga