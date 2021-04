Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris, Real Madrid… Kylian Mbappé sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 1 mai 2021 à 1h15 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au Paris Saint-Germain dans un peu plus d’un an, Kylian Mbappé aurait une grande partie des cartes en main concernant son avenir.

Arrivé au PSG à l’été 2017 quelques semaines après Neymar, Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière parisienne. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2022, le joueur de 22 ans doit décider s’il accepte ou non de prolonger son bail. S’il refuse, il pourrait alors être vendu par Paris cet été, le club francilien ne pouvant s’exposer au risque d’un départ gratuit de son international français. Dans ce contexte, le Real Madrid serait plus que jamais conscient du fait qu’il pourrait avoir une énorme opportunité pour enrôler Kylian Mbappé, annoncé comme la grande priorité des Madrilènes en matière de recrutement depuis plusieurs années maintenant.

S’il prolonge au PSG, Kylian Mbappé pourra dire adieu au Real Madrid