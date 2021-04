Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Pochettino sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2021 à 15h15 par G.d.S.S. mis à jour le 30 avril 2021 à 15h19

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG suscite encore de nombreuses interrogations, Mauricio Pochettino prend fermement position sur ce dossier et affiche plus que jamais son envie de le conserver au club.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est encore réticent à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG, l’attaquant français craignant d’être bloqué s’il souhaite pouvoir rejoindre le Real Madrid à moyen terme. D’ailleurs, alors que son équipe a été battue par Manchester City mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-2), Mbappé peut-il fixer son avenir au PSG en fonction de cette nouvelle désillusion en Ligue des Champions ? Mauricio Pochettino est monté au créneau à ce sujet ce vendredi en conférence de presse.

« Le club et moi, on fait notre possible pour qu’il reste »