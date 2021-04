Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a tranché pour cette piste de Leonardo !

Publié le 30 avril 2021 à 13h15 par T.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Emerson pourrait toutefois continuer sa carrière du côté du FC Barcelone.

Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, Alessandro Florenzi ne devrait finalement pas continuer avec le PSG. En effet, au sein de la direction parisienne, on ne serait pas convaincu par le niveau défensif du latéral de 30 ans qui devrait ainsi retourner chez les Giallorossi. Par conséquent, au PSG, on se serait mis en quête d’un nouveau joueur pour venir occuper ce couloir droit de la défense et pour cela, Leonardo aurait coché plusieurs noms, parmi lesquels celui d’Emerson Royal, actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville.

Un avenir… à Barcelone ?