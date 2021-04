Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour ce joueur du Real Madrid !

Publié le 30 avril 2021 à 11h15 par D.M.

Afin de renforcer le PSG, Leonardo souhaiterait recruter Lucas Vazquez, sous contrat jusqu'en juin avec le Real Madrid. Le club parisien aurait formulé une première offre à son agent, tout comme le Bayern Munich.

Blessé aux ligaments du genou gauche lors de la rencontre face au FC Barcelone le 10 avril dernier, Lucas Vazquez pourrait ne plus porter le maillot du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur espagnol souhaiterait conserver son salaire actuel et aurait refusé la proposition de Florentino Perez, qui lui demandait de faire un effort financier. Une situation qui n’est pas passée inaperçue à Paris. Selon la presse espagnole, le PSG observerait la situation de Vazquez et serait même passé à l’action.

Le PSG aurait formulé une offre au Real Madrid pour Lucas Vazquez