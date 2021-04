Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG a le champ libre pour ce protégé de Zidane

Publié le 25 avril 2021 à 0h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Lucas Vazquez pourrait rebondir au Paris Saint-Germain.

A l’affut de la moindre occasion, Leonardo pourrait bien se tourner vers le Real Madrid. Là-bas se trouveraient en effet deux cibles du directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il s’agirait de Sergio Ramos et de Lucas Vazquez, deux cadres du dispositif de Zinedine Zidane. Les deux sont en fin de contrat et pourraient donc ne pas couter le moindre sou en indemnité de transfert ! Mais le PSG ne serait pas le seul sur le coup, puisqu’en Italie on parle également d’un intérêt du Milan AC pour Vazquez.

Le Milan AC pas vraiment dans le coup pour Vazquez