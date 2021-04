Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid vient contrarier les envies de Leonardo !

Publié le 17 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Pour renforcer le PSG, Leonardo regarderait notamment du côté du Real Madrid. Toutefois, les Merengue ne devraient faire aucun cadeau au Brésilien.

Certains futurs joueurs de Mauricio Pochettino au PSG pourraient se trouver actuellement au Real Madrid. En effet, ces dernières semaines, de nombreux madrilènes ont été associés au club de la capitale. Alors que Sergio Ramos et Lucas Vazquez pourraient débarquer libres étant en fin de contrat, Raphaël Varane pourrait lui être vendu par le Real Madrid, tandis que Vinicius Jr et Martin Odegaard plairaient à Leonardo et pourraient pourquoi pas entrer dans l’opération Kylian Mbappé afin de faire baisser le prix de l’attaquant du PSG.

Un avenir… au Real Madrid !