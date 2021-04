Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique pour la succession de Jordi Alba...

Publié le 30 avril 2021 à 10h30 par La rédaction

Conscient de l’âge de Jordi Alba, le FC Barcelone se serait penché sur quelques pistes afin d’assurer la succession au poste de latéral gauche. Ainsi, José Gayà serait dans le viseur du club catalan. Mais le Valence CF ne compte pas se laisser faire pour autant.

Le début d’exercice 2020-2021 n’aura pas été synonyme de grande réussite pour Jordi Alba au FC Barcelone. Le latéral gauche de 32 ans a montré quelques difficultés et cela a été suffisant pour les dirigeants catalans pour se mettre à la recherche de son successeur en vue de la saison prochaine. Si la direction du Barça privilégierait une solution interne pour le moment, José Gayà se serait également attiré les convoitises des Blaugrana . Le capitaine du Valence CF semblerait usé par les dernières saisons compliquées avec son équipe. Par conséquent, la porte semblerait ouverte à un départ. Néanmoins, Los Ches auraient encore leur carte à jouer.

Valence aimerait garder José Gayà