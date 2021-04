Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Paris… Le feuilleton Kylian Mbappé s'emballe !

Publié le 30 avril 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, le Real Madrid commencerait à s’activer dans l’optique de le conserver. Mais de son côté, le club parisien semble refuser de rendre les armes dès maintenant.

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrit plus que jamais en pointillés au Paris Saint-Germain. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022 dans la capitale française, l’international français va devoir trancher entre prolonger ou être vendu cet été, le club parisien ne pouvant se permettre de prendre le risque de le conserver s’il en renouvelle pas puisqu’il s’exposerait alors à l’hypothèse d’un départ libre un an plus tard. Pour l’heure, Kylian Mbappé affirme ne pas avoir pris la moindre décision sur la question, mais cela n’empêcherait pas le Real Madrid de s’activer dès maintenant dans l’optique de sa potentielle arrivée, l’écurie madrilène étant annoncée sur ses traces depuis des années et pouvant avoir cet été une fenêtre de tir idéale pour l’enrôler.

Le Real Madrid s’active dans l’optique de recruter Kylian Mbappé

Dernièrement, Le Parisien avait expliqué que les Merengue disposaient du soutien de banques, qui seraient disposées à leur accorder un prêt afin de leur permettre de mener à son terme une opération visant à arracher la signature de l’attaquant tricolore de 22 ans. Ce vendredi, d’autres échos dans le sens d’une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid proviennent d’Espagne, précisément du Confidencial . Le média indique en effet que Florentino Pérez effectuerait actuellement tout son possible afin de convaincre Zinedine Zidane de rester. Quel est le rapport avec le numéro 7 du PSG ? Et bien, selon El Confidencial , la présence du technicien actuellement sous contrat jusqu’en 2022 pourrait s’avérer décisive dans l’optique de sa venue tant ils entretiendraient une relation étroite. De ce fait, le président du Real Madrid souhaiterait le prolonger jusqu’en 2024. En outre, le média espagnol indique que la Casa Blanca serait de plus en plus optimiste dans le dossier Kylian Mbappé, à tel point qu’il y serait considéré que l’ancien joueur de l’AS Monaco sera mis en vente une fois la prolongation de Neymar actée.

« Le club et moi, on fait notre possible pour qu’il reste »