Mercato - Real Madrid : Le Barça a reçu une terrible nouvelle pour David Alaba !

Publié le 30 avril 2021 à 16h00 par T.M.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, David Alaba est plus proche que jamais du Real Madrid. Et le FC Barcelone l’aurait appris à ses dépens.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que cela a été officialisé, David Alaba quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, une fois que son contrat avec les Bavarois aura expiré. Depuis cette annonce, la question est de savoir où jouera l’Autrichien la saison prochaine. Disponible gratuitement, le polyvalent joueur de 28 ans était très courtisé puisque le PSG ou encore le Real Madrid étaient intéressés. Et si rien n’a encore été acté pour l’avenir de Alaba, cela serait comme si. La saison prochaine, il sera un joueur du Real Madrid. Selon nos informations, l’affaire est bien engagée et proche d’être bouclée.

L’avenir de David Alaba est écrit !