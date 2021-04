Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de ce joueur de Zidane totalement relancé ?

Publié le 30 avril 2021 à 16h10 par La rédaction

Lié au Real Madrid jusqu’en 2022, Nacho voudrait rester en Espagne et disposerait d’une offre de prolongation de la part de son équipe. Mais plusieurs clubs européens lui proposeraient un contrat plus important.

« Le Real Madrid m'a tout donné. Je ne pense pas à une vie sans le Real Madrid […] Je suis très reconnaissant d'être ici. J'espère que ce sera pour de nombreuses années. » Interrogé sur son avenir en conférence de presse le 23 avril dernier, Nacho avait émis le souhait de poursuivre son aventure au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur central a obtenu du temps de jeu ces dernières semaines et voudrait continuer sa carrière au son de son club formateur. Mais les dirigeants du Real Madrid ne seraient pas sereins dans ce dossier.

Nacho dispose d'une offre de prolongation, mais...