Mercato - Real Madrid : Zidane jette un gros froid sur son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 14h00 par G.d.S.S.

Alors que son futur sur le banc du Real Madrid est annoncé comme étant très incertain, Zinedine Zidane a effectivement laissé entendre qu’il pourrait changer d’air cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane sera-t-il toujours sur le banc du club merengue la saison prochaine ? La presse espagnole ne cesse de remettre l’avenir de l’entraîneur français en question en raison des performances assez irrégulières du Real Madrid cette saison, et ce malgré la présence du club en demi-finale de la Ligue des Champions et le fait qu’il soit toujours en course pour le titre en Liga. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Zidane a d’ailleurs lâché une réponse assez troublante à ce sujet…

« Pour la suite, nous verrons »