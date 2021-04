Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie son choix fort avec Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Comme prévu, Mauricio Pochettino a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé face au RC Lens en raison d’une blessure au mollet droit. L’entraîneur du PSG s’en est expliqué ce vendredi.

Alors que le PSG a été battu mercredi soir par Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-2), le club de la capitale aura besoin de toutes ses forces vives mardi prochain pour le match retour sur la pelouse des Skyblues . Et Kylian Mbappé, qui a contracté une légère blessure au mollet droit durant ce choc, a donc été laissé au repos par Mauricio Pochettino pour la réception du RC Lens samedi (17h) en Ligue 1. L’entraîneur du PSG, interrogé en conférence de presse ce vendredi, s’est expliqué sur le cas Mbappé.

« On espère que ce n’est pas grave »