Ligue des Champions : Le PSG réussira-t-il l'exploit contre Manchester City ?

Publié le 30 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Battu au Parc des Princes contre Manchester City mercredi soir (1-2), le PSG devra réussir un exploit mardi sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour inverser la tendance et rejoindre la finale de la Ligue des Champions. Mais les Parisiens peuvent-ils le faire ?

Après avoir éliminé le FC Barcelone puis le Bayern Munich, le PSG avait rendez-vous avec un nouveau très gros morceau européen en demi-finale de la Ligue des Champions, à savoir Manchester City. Mais après une première période très aboutie qui a permis aux Parisiens de prendre l'avantage grâce à un but de Marquinhos au quart de jeu, le PSG a totalement sombré en seconde période encaissant deux buts de Kevin De Bruyne et de Riyad Mahrez permettant aux Citizens de basculer avec un bel avantage en vue du match retour (2-1). Mais le PSG va-t-il réussir à se qualifier pour la finale ?

7% de réussite dans ce genre de cas de figure