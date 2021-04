Foot - PSG

PSG : Les Parisiens lancent l'opération remontada !

Publié le 30 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Malgré la défaite contre Manchester City, Neymar et Alessandro Florenzi sont convaincus que le PSG peut inverser la tendance mardi.

Malgré une première période très aboutie qui a vu Marquinhos ouvrir le score contre Manchester City, le PSG s'est finalement incliné (1-2) lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Citizens ont donc clairement pris une option pour la qualification en finale. Mais cela n'empêche pas Neymar de conserver l'espoir. « Nous avons perdu une bataille mais la guerre continue. Je crois en mon équipe, je crois que nous pouvons être meilleurs que nous l'étions. ALLEZ PARIS 1 % de chance, 99 % de foi », lance-t-il sur Twitter . Une phrase qu'il avait déjà lâchée avant la fameuse remontada du FC Barcelone contre le PSG.

Le PSG y croit !