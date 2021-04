Foot - PSG

EXCLU - Jimmy Algerino : «Le PSG a toutes les chances d'aller au bout en Ligue des champions»

Publié le 28 avril 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Invité exceptionnel du Comptoir Parisien et du 10 Sport en marge de la demi-finale aller de la Ligue des champions, Jimmy Algerino s'est prononcé sur les chances de qualification du PSG. Et l'ancien latéral est clairement optimiste.

Battu en finale de la Ligue des Champions la saison dernière par le Bayern Munich, le PSG réalise une nouvelle campagne européenne magnifique. Après avoir éliminé le FC Barcelone en huitième de finale (4-1 ; 1-1), le club de la capitale a pris sa revanche sur le Bayern en quart (3-2 ; 0-1) et s'apprête ainsi à disputer la troisième demi-finale de C1 de son histoire, et la deuxième de suite. Cette fois-ci, ce sera face à Manchester City, en grande forme et déjà quasiment assuré du titre en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola rêvent également de soulever la Coupe aux grandes oreilles pour la première fois de l'histoire des Citizens . Cependant, Jimmy Algerino y croit.

«Avec ce qu'a fait Paris contre le Bayern et le Barça, les chances sont équitables»

Présent au micro du podcast du Comptoir Parisien , Jimmy Algérino, joueur du PSG entre 1996 et 2001, est en tout cas optimiste concernant les chances des Parisiens dans ce match. « De l'optimisme ? Oui, parce que de toute façon sur une demi-finale avec match aller-retour, ça reste du 50-50. Même si on peut comprendre que certains mettront Manchester City légèrement favori par rapport à Pep Guardiola ou ce qu'ils font en Premier League. Mais avec ce qu'a fait Paris contre le Bayern et le Barça, les chances sont équitables et il y a vraiment la possibilité pour le PSG d'aller au bout de cette compétition », lance-t-il dans ton optimiste avant de donner son pronostic : « Je vois Manchester marquer à Paris, je pense un 2 buts à 1 pour Paris. Compte tenu de la forme offensive du PSG, les Parisiens peuvent vraiment mettre en difficulté cette équipe de Manchester. Je pense que le match retour sera plus compliqué là-bas. Mais un 2-1 ou un 2-0 pour le PSG, je pense que c'est largement réalisable . » Jimmy Algerino voit un match animé, et surtout une victoire du PSG dans cette demi-finale aller de la Ligue des champions. Réponse ce mercredi soir pour savoir s'il avait raison ou non.