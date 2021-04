Foot - PSG

PSG - Malaise : Après Mbappé, Pochettino reçoit une autre excellente nouvelle !

Publié le 26 avril 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé devrait bel et bien tenir sa place mercredi contre Manchester City, Mauricio Pochettino devrait également pouvoir compter sur Marquinhos dont le retour de blessure se précise.

A l'approche de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, tous les signaux sont au vert pour le PSG. En effet, malgré une alerte contre le FC Metz, Kylian Mbappé pourra bien tenir sa place. Un premier soulagement pour le PSG qui peut également compter sur le retour en forme de Marco Verratti qui a guéri du Covid. Et ce n'est pas tout puisque samedi, Mauricio Pochettino affichait même son optimisme pour Marquinhos. « Marquinhos s’entraîne bien, on verra. Je crois qu’il est possible qu’il soit disponible mercredi. On espère que son évolution soit positive dans les prochains jours », assurait-il en conférence de presse.

Marquinhos de retour ?