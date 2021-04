Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message très fort de Pochettino à Verratti !

Publié le 25 avril 2021 à 11h15 par A.M.

De retour dans le groupe du PSG, Marco Verratti a disputé l'intégralité de la rencontre face au FC Metz samedi (3-1). Un soulagement pour Mauricio Pochettino qui pourra compter sur l'Italien mercredi contre Manchester City.

Une nouvelle fois touché par le Covid-19 à son retour de sélection, Marco Verratti avait manqué la double confrontation face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Et compte tenu des délais, sa présence face à Manchester City pour les demi-finales était également très incertaine. Mais l'international italien a disputé l'intégralité de la rencontre face au FC Metz (3-1) et a semblé en excellente forme. Pour le plus grand bonheur de Mauricio Pochettino.

«Il a récupéré ce qu’il avait pu perdre avec le Covid-19»