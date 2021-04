Foot - PSG

PSG : Neymar, Verratti... Pochettino justifie un choix très fort avec Mbappé !

Publié le 25 avril 2021 à 9h15 par A.M.

Régulièrement aligné à la pointe de l'attaque du PSG par Mauricio Pochettino ces dernières semaines, Kylian Mbappé brille. Et l'entraîneur argentin justifie son choix.

Habitué à briller sur un côté, Kylian Mbappé a été ré-axé par Mauricio Pochettino afin de faire face aux défaillances de Mauro Icardi et Moise Kean. Et cette solution donne entière satisfaction. Et pour cause, le Champion du monde vient d'inscrire 19 buts lors de ses 14 dernières apparitions sous la tunique parisienne. Un ratio impressionnant surtout pour un joueur qui semblait initialement peu à l'aise au poste d'avant-centre. Mais ses récentes prestations, notamment en Ligue des Champions avec Neymar en soutien, ou en Ligue 1 avec Marco Verratti également derrière lui, ont visiblement convaincu Mauricio Pochettino d'insister.

Mbappé en pointe ? Pochettino s'explique