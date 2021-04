Foot - PSG

PSG : Coman décrypte la progression de Kimpembe !

Publié le 27 avril 2021 à 22h22 par A.D.

Formé au PSG aux côtés de Presnel Kimpembe, Kingsley Coman connait très bien le vice-capitaine parisien. Interrogé sur son compatriote français, l'attaquant du Bayern a décrit sa progression.