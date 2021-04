Foot - PSG

PSG : Avant Manchester City, Neymar lâche ses vérités sur sa situation !

Publié le 27 avril 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

En grande forme, Neymar s'est prononcé sur son rendement actuel. En marge de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City mercredi soir, le Brésilien a accordé une interview à RMC dans laquelle il évoque sa situation mais également ses ambitions colossales avec le PSG.

Absent de la double confrontation face au FC Barcelone en huitième de finale, Neymar avait manqué son retour en Catalogne et ses retrouvailles avec Lionel Messi. Cependant, le PSG a répondu présent et le Brésilien, décisif contre le Bayern Munich en quart de finale, brigue désormais clairement une victoire finale en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce mardi, le numéro 10 de la Seleçao a d'ailleurs affiché ses ambitions et son optimisme avant de défier Manchester City en demi-finale : « On va de mieux en mieux. On a terminé deuxième l'année dernière. Beaucoup de choses se sont passées cette année. Quand je suis arrivée, j'ai dit que je voulais remporter la Ligue des champions. Nous sommes en demi-finale, nous devons nous améliorer mais nous sommes sur le bon chemin, L'ambiance est fantastique ici. Nous devons travailler dur ». Arrivé en 2017 au PSG, Neymar se sent d'ailleurs mieux que jamais pour emmener le club de la capitale sur le toit de l'Europe.

«Soyez certain qu'avec Neymar sur le terrain, le PSG aura de grandes chances de sortir vainqueur»