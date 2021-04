Foot - PSG

PSG : Neymar envoie des messages forts avant Manchester City !

Publié le 27 avril 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 27 avril 2021 à 14h34

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions qui opposera le PSG à Manchester City, Neymar a parlé à coeur ouvert de plusieurs sujets, des critiques dont il fait l’objet à ses ambitions en passant par Kylian Mbappé.

Neymar sera une nouvelle fois attendu au tournant ce mercredi. En effet, à 21h, le PSG sera opposé à Manchester City pour le compte de sa demi-finale aller de la Ligue des Champions. Après avoir sorti le FC Barcelone en huitièmes puis le Bayern Munich en quarts, le club de la capitale sera de nouveau opposé à un géant européen. S’il sort victorieux de cette confrontation, Paris accédera alors à la finale de la compétition européenne pour la deuxième année consécutive et pourra une nouvelle fois toucher du bout des doigts son rêve de soulever la coupe aux grandes oreilles. Mais il n’est pas question de mettre la charrue avant les boeufs. En premier lieu, le PSG devra sortir le Manchester City de Pep Guardiola, vainqueur de la Carabao Cup ce dimanche contre Tottenham (1-0) et très certainement futur champion de Premier League cette saison.

« Je vais tout faire pour porter le PSG en finale »

Et pour éliminer les Citizens , Mauricio Pochettino et le PSG auront forcément besoin d’un grand Neymar, muet en phase finale de Ligue des Champions depuis le huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund en mars 2020. Et cela tombe bien, l’international brésilien de 29 ans est déterminé à l’idée de porter son équipe pour lui permettre de s’envoler à Istanbul pour la grande finale. « Ce sera certainement un match compliqué. Il n'y a pas d'équipe facile à ce niveau. Manchester City est une équipe de haut-niveau, c'est une demi-finale. Ce sera aussi dur que face au Bayern. On fera tout pour gagner. Je me sens bien, heureux. Je suis bien physiquement, je suis prêt pour le match. Et je vais tout faire pour porter le PSG en finale », a tout d’abord lancé Neymar en conférence de presse, avant de noter tous les progrès réalisés par le PSG ces dernières années. « Le PSG a beaucoup grandi, le club est plus respecté. Quand les gens parlent du PSG, ils savent que nous sommes dans les quatre, cinq ou six dernières équipes en lice en Ligue des champions. Nous sommes aux portes de gagner la Ligue des champions », a ajouté le Brésilien.

« Je suis très content de la saison du PSG »

Au-delà de gagner une deuxième Ligue des Champions après celle qu'il a gagnée en 2015 avec le FC Barcelone, un sacre européen pourrait permettre à Neymar de prétendre au Ballon d’Or, un trophée individuel qu’il n’a encore jamais remporté. Mais le natif de Mogi das Cruzes l’affirme : remporter cette distinction n’est pas sa priorité à l’heure actuelle. « Je suis très content de la saison du PSG. Concernant le Ballon d'Or, ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense. Je me focalise sur la Ligue des champions, qui est mon premier objectif et c'est bien plus important dans une carrière. Je veux gagner ce match, remporter la Ligue des champions. A l'avenir, je suis certains que me souviendrai plus que j'ai aidé le PSG à gagner la Ligue des champions », a-t-il avoué. Il faut dire qu’une victoire en Ligue des Champions ne lui garantirait pas forcément de gagner ce Ballon d’Or, puisque Kylian Mbappé pourrait aussi prétendre à ce titre vu ses deux grands matchs contre le FC Barcelone au Camp Nou et contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena. D’ailleurs, Neymar s’est montré pour le moins élogieux au sujet e son coéquipier de 22 ans : « Kylian Mbappé est un très grand joueur. Il nous apporte, il marque des buts. Il nous aide beaucoup. Je veux qu’il atteigne le maximum pour lui. J'espère qu'il va continue à marquer des buts et qu'il va continuer à battre des records. C'est une personne fantastique ».

« J'ai toujours été professionnel, contrairement à ce que certaines personnes laissent croire »