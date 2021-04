Foot - PSG

PSG : Mbappé, Marquinhos... Un premier miracle pour Pochettino avant Manchester City !

Publié le 26 avril 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

A quelques heures du choc contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino reçoit de nombreuses excellentes nouvelles. En effet, le technicien argentin devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. Une première depuis son arrivée au PSG.

Mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec son histoire. Le club de la capitale disputera effectivement sa troisième demi-finale de Ligue des Champions, la deuxième de suite, cette fois-ci contre Manchester City. Ce seront d'ailleurs des retrouvailles entre les deux clubs qui s'étaient déjà rencontrés en quart de finale de la compétition en 2016. Une rencontre marquée par le retour de Serge Aurier et le fameux 3-5-2 de Laurent Blanc. Un bien mauvais souvenir pour le PSG, mais également pour le Qatar qui rêve de prendre sa revanche contre les Citizens dont le club est la propriété d'un fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Par conséquent, les enjeux sont énormes, et afin de répondre aux attentes, Mauricio Pochettino devrait pouvoir s'appuyer sur un groupe au complet. Une grande première pour le technicien argentin

Un groupe au complet

En effet, à l'exception de Juan Bernat, blessé depuis le début de saison, tous les joueurs devraient être à la disposition de Mauricio Pochettino. Dans un premier temps, comme le confirme L'Equipe , Kylian Mbappé sera bien présent malgré sa sortie sur blessure contre le FC Metz samedi. En effet, les examens n'ont rien révélé de grave et l'attaquant français pourra tenir sa place mercredi soir. Une excellente nouvelle pour le PSG compte tenu du rendement actuel du Champion du monde. Autre très bonne nouvelle, le retour de Marquinhos. « Marquinhos s’entraîne bien, on verra. Je crois qu’il est possible qu’il soit disponible mercredi. On espère que son évolution soit positive dans les prochains jours », confiait Mauricio Pochettino samedi. Et toujours d'après L'Equipe , le PSG serait encore plus confiant aujourd'hui. Le capitaine brésilien devrait bien être disponible mercredi. Absent depuis le 7 avril et sa blessure contre le Bayern Munich, Marquinhos tiendra donc sa place contre les Citizens . Enfin, Abdou Diallo fera également son retour tandis que Marco Verratti, touché par le Covid lors du dernier rassemblement de la sélection italienne, a disputé l'intégralité de la rencontre face à Metz samedi. De bon augure avant mercredi.

