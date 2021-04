Foot - PSG

PSG : Mbappé, Marquinhos... Pochettino fait d'énormes annonces !

Publié le 26 avril 2021 à 4h00 par A.M.

A quelques heures du choc contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a annoncé plusieurs bonnes nouvelles.

Après la victoire à Metz (3-1), Mauricio Pochettino s'est réjoui du retour en forme de nombreux joueurs. L'infirmerie se vide à quelques heures de la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. A commencer par Marquinhos qui pourrait faire son retour dans le groupe mercredi. « Marquinhos s’entraîne bien, on verra. Je crois qu’il est possible qu’il soit disponible mercredi. On espère que son évolution soit positive dans les prochains jours », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Tous les signaux sont au vert