PSG : Neymar s’enflamme pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 avril 2021 à 13h45 par H.G. mis à jour le 27 avril 2021 à 13h46

Alors qu’ils évoluent ensemble depuis maintenant quatre saisons au PSG, Neymar a confié tout le bien qu’il pense de Kylian Mbappé en conférence de presse ce mardi.

Voilà quatre saisons que Neymar et Kylian Mbappé font le bonheur du PSG. S’il y a bien évidemment eu quelques critiques et polémiques, tout particulièrement avec le premier cité, les deux hommes sont les grands artisans des succès remportés par les Parisiens sur la scène nationale depuis leur arrivée à l’été 2017, respectivement en provenance du FC Barcelone et de l’AS Monaco. Et à la vielle de la demi-finale aller de la Ligue des champions qui opposera le PSG à Manchester City au Parc des Princes, tous les regards sont braqués sur Neymar et Kylian Mbappé, qui auront la lourde responsabilité de porter offensivement leur équipe pour qu’elle se hisse en finale de la prestigieuse compétition européenne une deuxième année consécutive.

« Kylian Mbappé est un très grand joueur »