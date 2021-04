Foot - PSG

PSG - Malaise : Une grande nouvelle se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 avril 2021 à 10h45 par A.M.

Comme attendu, Kylian Mbappé sera bien présent contre Manchester City mercredi soir. Les derniers examens n'ont rien révélé de grave. Un soulagement pour le PSG.

La belle victoire à Metz samedi (3-1) aurait pu être entaché d'un terrible coup du sort. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé est effectivement sorti sur blessure en fin de match après un coup avec Habib Maïga. Compte tenu de l'état de forme de l'attaquant français, le PSG s'est mis à trembler alors que se profile la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Mauricio Pochettino se montrait prudent : « Il a pris un coup, une béquille au quadriceps et on espère que ce n’est rien de grave. Il est calme, tranquille et pense que ce n’est rien de grave. De toute façon, c’est un coup au quadriceps, c’est plus douloureux qu’une lésion. On espère en tout cas que ce soit seulement cela qui correspond à la douleur qu’il ressent à la jambe ».

Mbappé sera bien là contre City