PSG - Malaise : Nouvelles précisions de taille sur Kylian Mbappé !

Publié le 26 avril 2021 à 20h45 par A.D.

Touché face à Metz, Kylian Mbappé devrait être de la partie face à Manchester City. S'il n'était présent que partiellement à l'entrainement ce lundi, le numéro 7 du PSG devrait tout de même participer à l'intégralité de la séance de ce mardi.

Lors de la confrontation face à Metz ce samedi, Kylian Mbappé s'est fait une frayeur. A la suite d'un choc avec Habib Maïga, l'attaquant du PSG est resté au sol quelques minutes, avant de se relever difficilement et de finalement sortir pour se faire soigner. Interrogé à l'issue de la partie, Mauricio Pochettino avait donné des nouvelles rassurantes sur Kylian Mbappé, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un coup. « Il a pris un coup, une béquille au quadriceps et on espère que ce n’est rien de grave. Il est calme, tranquille et pense que ce n’est rien de grave. De toute façon, c’est un coup au quadriceps, c’est plus douloureux qu’une lésion. On espère en tout cas que ce soit seulement cela qui correspond à la douleur qu’il ressent à la jambe » , a précisé le coach du PSG en conférence de presse d'après-match.

Pas de crainte pour Kylian Mbappé ?

Ce lundi, Loïc Tanzi a apporté de nouvelles précisions sur l'état de santé de Kylian Mbappé. Et à en croire le journaliste de RMC Sport , le numéro 7 du PSG devrait bel et bien être de la partie face à Manchester City ce mardi, tout comme son compère Marquinhos. « Marquinhos a participé à tout l'entraînement collectif ce lundi au Camp des Loges. (Kylian) Mbappé était présent partiellement également, mais pas de crainte pour l'attaquant à priori qui devrait faire tout l'entraînement demain » , a précisé Loïc Tanzi sur son compte Twitter . Les supporters du PSG peuvent pousser un ouf de soulagement.