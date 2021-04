Foot - PSG

PSG : Quand Pochettino est comparé au successeur de Mourinho !

Publié le 25 avril 2021 à 18h40 par La rédaction

Pour remplacer José Mourinho, Tottenham a promu le tout jeune Ryan Mason au poste d’entraîneur, et ce, jusqu’à la fin de la saison. Interrogé sur le nouveau technicien des Spurs, Toby Alderweireld l'a comparé à Mauricio Pochettino.