PSG : Pochettino, l’homme derrière le nouveau Mbappé ?

Publié le 26 avril 2021 à 22h45 par A.C.

L’arrivée de Mauricio Pochettino a eu un impact fort sur les prestations de Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Lorsque Thomas Tuchel était sur le banc du Paris Saint-Germain, on critiquait souvent son jeu stéréotypé. Il semblait en effet essentiellement tourner autour de deux joueurs : Kylian Mbappé et Neymar. Hélas, cela ne semblait exalter les deux stars du PSG que par intermittence, sans jamais vraiment confirmer sur la continuité. Le pré-saison quasiment inexistante n’a forcément pas aidé l’Allemand, qui a finalement laissé sa place à un nouvel entraineur cet hiver. Ancien du club, Mauricio Pochettino a pris les rênes du PSG... et tout semble avoir changé pour Mbappé. Beaucoup plus présent que Neymar, qui a été écarté des terrains par une blessure, le Français affiche un niveau et une régularité impressionnantes, notamment face au but.

Entre Pochettino et Mbappé, ça matche