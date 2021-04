Foot - PSG

PSG - Malaise : Attitude, comportement… Un entraîneur de Ligue 1 tacle le PSG !

Publié le 25 avril 2021 à 13h45 par B.C.

Malgré la défaite de son équipe ce samedi (3-1), Frédéric Antonetti s’est montré très critique envers le PSG et pointe notamment l’état d’esprit des hommes de Mauricio Pochettino.

Alors que chaque match est désormais décisif dans la course au titre, le PSG n’a pas tremblé ce samedi sur la pelouse du FC Metz (3-1) grâce à un nouveau doublé de Kylian Mbappé et un but de Mauro Icardi. Une semaine après s’être fait peur contre l’AS Saint-Etienne (3-2), les hommes de Mauricio Pochettino mettent ainsi la pression sur ses concurrents, alors que le LOSC affrontera l’OL ce dimanche. Interrogé à l’issue de la rencontre sur le PSG, Frédéric Antonetti n’a pas mâché ses mots et a expliqué, sur un ton calme, que cette équipe n’avait pas le niveau de ses devancières.

« Au niveau du comportement et de l’attitude, il y a des choses qui me gênent »