PSG : Pochettino décortique la défaite face à Manchester City !

Publié le 30 avril 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a pris la défense de son groupe, critiqué après la défaite face à Manchester City ce mercredi (1-2). L'entraîneur du PSG estime que ses joueurs sont prêts pour le match retour même si la priorité demeure le match face à Lens en championnat ce samedi.

La soirée avait pourtant bien débuté. Dans un Parc des Princes vide mais habillé d’un merveilleux tifo, le PSG, tombeur du FC Barcelone et du Bayern Munich, avait rendez-vous avec Manchester City, qui l’avait battu en quart de finale de Ligue des champions en 2016. Un match qui avait commencé de la meilleure des manières pour les hommes de Mauricio Pochettino. Dès la 15 ème minute, le capitaine parisien, Marquinhos inscrivait le premier but de la rencontre et permettait au PSG de prendre l’avantage. Sérieux, les Parisiens ont eu l’occasion de prendre le large, mais la tête de Leandro Paredes est passé à côté des montants d’Ederson. Mais en seconde période, les joueurs de la capitale se sont écroulés. Le PSG a laissé le ballon à son adversaire et a été puni. A la 64 ème minute, Kevin De Bruyne inscrivait le but de l’égalisation. Quelques minutes plus tard, Riyad Mahrez permettait à Manchester City de mener au score. Le PSG a vécu un véritable calvaire en deuxième mi-temps et a terminé la seconde période à 10 après l’exclusion d’Idrissa Gueye.

Pochettino défend son groupe

Une prestation qui a fait réagir de nombreux observateurs à l’instar d’Arsène Wenger, consultant pour beIN SPORTS : « Ce qui était intéressant ce soir, c’est de voir qu’à 1-1, le PSG s’est effondré sur un plan mental. C’est lié au fait que cette équipe a perdu cette saison huit matchs en Ligue 1. Cela a des conséquences dans ce genre de situations . » Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a répondu à l’ancien coach d’Arsenal : « Je n'ai pas écouté les déclarations de Wenger. J'ai beaucoup de respect pour lui et sa carrière à Arsenal, Monaco ou au Japon. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas de quoi il en retourne. Ce que je peux dire c'est que de mon point de vue, l'équipe a été forte physiquement et mentalement malgré les trois coups reçus, les deux buts et l'expulsion. On a tenu à 10 pendant 15 minutes contre une équipe comme City, qui va gagner la Premier League et qui est une équipe qui se construit depuis six ans. Le PSG a mieux commencé le match. J'ai beaucoup de respect pour Arsène Wenger et je ne vais pas réagir à ce qu'il a dit. Il fait beaucoup pour le football et a laissé un grand héritag e ». L’entraîneur parisien a néanmoins pris la défense de son groupe : « Je ne crois pas qu'une équipe qui n'aurait pas de qualité mentale pourrait éliminer Barcelone ou le Bayern Munich et ne pourrait pas jouer à ce niveau. Soit on a le mental, soit on ne l'a pas. On ne peut pas l'avoir un match et le perdre le suivant. En seconde période contre City, ce sont surtout des questions footballistiques et nous n'avons peut-être pas su maintenir le volume de jeu nécessaire. On doit être concentré sur le fait d'améliorer l'équipe comme nous le faisons depuis quelques mois ».

« On pense à inverser la situation dans le futur »