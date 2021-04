Foot - PSG

PSG : Marquinhos lance un énorme avertissement à ses coéquipiers !

Publié le 29 avril 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

En bon capitaine, Marquinhos a tenu un discours très ferme suite à la défaite du PSG mercredi soir face à Manchester City. Et le défenseur brésilien attend une mentalité de guerrier pour le match retour…

Alors que le PSG s’est incliné mercredi soir au Parc des Princes contre Manchester City (1-2), en demi-finale aller de la Ligue des Champions, les chances de se qualifier en finale pour la deuxième saison consécutive sont donc bien amoindries pour le club de la capitale. Mais elles ne sont pas nulles, loin de là, comme l’a souligné Marquinhos au micro de RMC Sport après la rencontre. Et le capitaine du PSG a tenu un discours très ferme à ses partenaires en lançant un avertissement.

« Celui qui n’y croit pas, il ne doit pas aller à Manchester »