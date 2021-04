Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Le PSG craque face à Manchester City

Publié le 28 avril 2021 à 23h03 par B.C. mis à jour le 28 avril 2021 à 23h10

Impressionnant en première période, le PSG n’a pas su conserver le même niveau au retour des vestiaires et s’est écroulé face à Manchester City (1-2).

Après avoir fait chuter le FC Barcelone et le Bayern Munich, le PSG entamait cette demi-finale aller de Ligue des champions avec le plein de confiance contre Manchester City, et cela s’est fait ressentir dans une première période parfaitement maîtrisée par les hommes de Mauricio Pochettino. Le Paris Saint-Germain a été récompensé de cette domination en ouvrant le score par l’intermédiaire de Marquinhos (15e). Difficile à ce moment-là d’imaginer le scénario-catastrophe qui attendait le club de la capitale en seconde période. Dès le retour des vestiaires, Manchester City a affiché un tout autre visage et a asphyxié le PSG en revenant au score par l’intermédiaire de Kevin De Bruyne (64e) avant de prendre l’avantage grâce à un coup franc de Riyad Mahrez (71e), transperçant le mur parisien. Neymar et ses coéquipiers ne parviendront pas à revenir, accusant le coup physiquement, et finiront la rencontre à dix après l’expulsion d’Idrissa Gueye (77e) après un tacle dangereux sur lkay Gündogan. Le Sénégalais ne pourra donc pas aider le PSG à réaliser un exploit mardi prochain sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour tenter de se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des champions d’affilée. Une rencontre où l’équipe parisienne ne pourra pas se permettre de craquer pour réaliser son rêve européen.