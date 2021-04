Foot - PSG

PSG - Malaise : La réponse cash de Neymar à ses détracteurs !

Publié le 27 avril 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que Neymar a fréquemment été pointé du doigt pour son attitude et pour son hygiène de vie supposément incorrecte, l’international brésilien a vivement répondu à ces accusations ce mardi en conférence de presse.

S’il est bien évidemment considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Neymar se retrouve fréquemment au coeur des critiques. En cause, son attitude parfois agressive sur les terrains, son supposé manque de maturité ou encore des critiques sur son hygiène de vie, qui ne serait pas compatible avec celle que doit s’imposer un athlète de haut niveau. Cependant, Neymar et son entourage ont toujours démenti ses allégations, tandis que Leonardo a lui-même défendu son joueur à plusieurs reprises. Et ce mardi, présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions qui opposera le PSG à Manchester City au Parc des Princes, l’international brésilien a une nouvelle fois mis les choses au clair.

« J'ai toujours été professionnel, contrairement à ce que certaines personnes laissent croire »