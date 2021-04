Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino s’agace face aux critiques contre ses joueurs !

Publié le 30 avril 2021 à 15h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a pris la défense de son groupe, en grande difficulté face à Manchester City en seconde période.

Battu par Manchester City au Parc des Princes (défaite 1-2), le PSG devra réaliser un énorme exploit lors du match retour, ce mardi, s’il souhaite se qualifier, une nouvelle fois, pour la finale de la Ligue des champions. Pourtant, les hommes de Mauricio Pochettino avaient réalisé une excellente première période et étaient rentré au vestiaire avec un but d’avance grâce à Marquinhos. Mais en seconde période, les joueurs du PSG se sont écroulés et ont encaissé deux buts. Les Parisiens ont même terminé le match à 10 après l’expulsion d’Idrissa Gueye suite à un tacle dangereux sur İlkay Gündoğan.

« Je ne crois pas qu'une équipe qui n'aurait pas de qualité mentale pourrait éliminer Barcelone ou le Bayern Munich »