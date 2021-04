Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo fracasse encore Marco Verratti !

Publié le 30 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Après la défaite du PSG contre Manchester City (1-2), Daniel Riolo a clairement pointé du doigt la prestation de Marco Verratti.

Ce n'est pas nouveau, Daniel Riolo n'est pas le plus grand fan de Marco Verratti. Le journaliste de RMC a plusieurs fois affiché sa colère concernant la condition physique de milieu de terrain italien, incapable de répéter les efforts au plus haut niveau. Et après la défaite du PSG contre Manchester City (1-2), Daniel Riolo en a rajouté une couche sur Marco Verratti.

«Il disparaît car il n’a pas le physique d’un joueur de haut niveau»