PSG - Malaise : Pochettino et Leonardo sont interpellés, il faut recadrer Neymar !

Publié le 30 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Auteur d'une prestation très poussive contre Manchester City, Neymar doit se faire recadrer concernant son attitude comme le réclame Jérôme Rothen.

Excellent contre le Bayern Munich, Neymar était très attendu à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City. Toutefois, à l'image de ses coéquipiers, le Brésilien a déçu, surtout en seconde période, après un premier acte plutôt abouti et lors duquel il n'a cessé de créer des déséquilibres. A tel point que Jérôme Rothen espère que Mauricio Pochettino et Leonardo vont le recadrer concernant son attitude sur la pelouse.

«Leonardo ou Pochettino vont pouvoir le recadrer sur son attitude»