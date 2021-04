Foot - PSG

PSG - Malaise : Voilà pourquoi Neymar et Mbappé ont galéré contre Manchester City…

Publié le 29 avril 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé et Neymar n’ont été à la hauteur du rendez-vous face à Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions, Pep Guardiola avait tout mis en place pour bloquer les deux attaquants du PSG. Retour sur les choix tactiques de l’entraîneur catalan…

Comme ce fut le cas lors des tours précédents face au FC Barcelone et le Bayern Munich, le PSG s’attendait à retrouver Neymar et Kylian Mbappé en grande forme et surtout décisifs pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions mercredi soir au Parc des Princes, contre Manchester City. Et malgré une première période relativement maitrisée et prometteuse de la part des joueurs du PSG, le collectif de Mauricio Pochettino s’est totalement écroulé dans le second acte, à commencer par Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars du PSG n’ont pas réussi à faire la différence et ont été totalement bloquées par le système mis en place par Pep Guardiola. Ce qu’avait d’ailleurs pleinement anticipé l’entraîneur des Citizens …

« C’était l’ambition de les bloquer »

Interrogé dans un premier temps au micro de RMC Sport, Guardiola a expliqué qu’il avait mis en place un plan spécial pour canaliser Neymar et Kylian Mbappé, les deux principales menaces offensives du PSG : « On a bien réussi à les bloquer ? Oui, oui, c’était l’ambition. Vous savez, quand on joue le PSG, on veut à tout prix bloquer les joueurs exceptionnels que sont Neymar et Mbappé. Neymar est spécial. Je l’ai vu lors des dernières minutes, il a pris le ballon et voulait aller gagner le match par lui-même. C’est un joueur exceptionnel ». L’entraîneur de Manchester City a ensuite poursuivi son analyse tactique autour de deux stars du PSG au micro de Sky Italia : « On devait absolument bloquer le match et baisser le rythme. Si tu joues à visage ouvert contre Mbappé et Neymar, ils te tuent. On l’a vu contre le Bayern. Ils sont 10 000 fois plus forts que nous avec des espaces. On devait faire ce match » . Voilà donc pourquoi Neymar et Kylian Mbappé ont passé une sale soirée…

