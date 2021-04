Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros coup dur pour Pochettino avec Mbappé ? La réponse !

Publié le 29 avril 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est apparu à court de forme ce mercredi contre Manchester City, certains craignaient qu’une l’international français traine un pépin physique. Seulement voilà, il s’en serait heureusement rien.

Après avoir été le héros des matchs allers contre le FC Barcelone et le Bayern Munich, Kylian Mbappé était attendu au tournant ce mercredi contre Manchester City. Seulement voilà, cette fois, le joueur de 22 ans n’a pas réussi à être à la hauteur du rendez-vous et n’a rien pu faire pour empêcher la défaite du PSG 2-1 contre les Citizens au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Plus inquiétant encore, Kylian Mbappé est apparu à court de forme, notamment après une intervention rugueuse de Joao Cancelo qui l’a conduit à se tenir la jambe à plusieurs reprises au cours de la rencontre.

Kylian Mbappé n’est pas blessé