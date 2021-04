Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un casse-tête à cause de Kylian Mbappé…

Publié le 29 avril 2021 à 16h30 par Th.B.

Sous la menace de perdre Kylian Mbappé à l’intersaison, le champion du monde tricolore refusant toujours de prolonger son contrat au PSG, Leonardo serait susceptible d’être contraindre de vendre Mbappé et de lui dénicher un successeur sur le marché. Et cette opération serait tout, sauf une mince affaire…

Alors que tout semblait bouclé avec Neymar pour sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, comme le10sport.com vous l’a récemment assuré, Leonardo pourrait finalement devoir batailler pour le Brésilien. Un autre gros dossier à mener à bien donc en plus de celui de Kylian Mbappé qui est tout sauf bien parti. En effet, contrairement à son compère d’attaque parisien, Mbappé ne s’est clairement pas rapproché d’un accord avec Leonardo et l’ensemble de la section sportive du PSG pour prolonger son engagement envers le club qui court pour le moment jusqu’en juin 2022. De quoi donner des idées au Real Madrid qui malgré la déclaration de son président Florentino Pérez à la Cadena SER la semaine dernière sur l’incapacité des clubs à débourser des sommes folles sur le marché sans les revenus de la Super Ligue, devrait bien être dans le coup. Sans oublier Liverpool et surtout Manchester City. SPORT a assuré en début de semaine que Pep Guardiola apprécierait particulièrement le joueur et son père Wilfrid Mbappé. Si aucun accord n’était trouvé avec Mbappé pour sa prolongation d’ici l’ouverture du mercato estival, le PSG pourrait bien être contraint de céder son attaquant. Mais quel joueur pourrait lui succéder ?

