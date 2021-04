Foot - PSG

PSG - Manchester City : Une victoire de Paris, nette et sans aucune bavure ?

Publié le 27 avril 2021 à 17h50 par Alexis Bernard mis à jour le 27 avril 2021 à 17h52

Dans le premier round des demi-finales de Ligue de Champions, le PSG reçoit Manchester City (mercredi, 21h). Après avoir sorti le Barça et le Bayern Munich, Paris a tous les atouts pour frapper de nouveau un grand coup.

Les cotes de ce match entre le PSG et Manchester City sont à la hauteur de l’événement. Notre partenaire, Barrière Bet , propose une victoire du PSG à 3,20, un match à 3,60 et une victoire de Manchester City à 2,09 (des cotes qui sont susceptibles d’évoluer, que vous pouvez suivre ici). Et pour cette rencontre, la rédaction du 10 Sport est gorgée d’optimisme : Paris va gagner cette demi-finale aller de Ligue des Champions, au Parc des Princes.

Nouvelle démonstration de Paris