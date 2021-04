Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino, poste... Danilo Pereira envoie un message clair à Tuchel !

Publié le 27 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Positionné en défense centrale par Thomas Tuchel, Danilo Pereira reconnaît que les consignes de Mauricio Pochettino l'ont beaucoup aidé.

Prêté par le FC Porto en toute fin de mercato, Danilo Pereira semblait enfin être la sentinelle attendue par le PSG depuis plusieurs années. Cependant, de façon assez inattendue, Thomas Tuchel l'a utilisé en défense centrale la majeur partie du temps. Un poste auquel le Portugais a eu du mal à s'adapter. Finalement, l'arrivée de Mauricio Pochettino a permis à Danilo Pereira de retrouver son poste d'origine, dans le cœur du jeu, bien qu'en l'absence de Marquinhos, il ait dépanné en défense centrale, mais cette fois-ci avec brio. Et selon l'international portugais, c'est bien son nouveau coach qui a fait la différence.

«Mauricio Pochettino m’a beaucoup aidé aussi»