PSG : Pochettino prend une grande décision avec Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Touché à une jambe mercredi soir lors du choc face à Manchester City, Kylian Mbappé a été laissé au repos pour le prochain match du PSG face au RC Lens dans l’optique du retour contre les Citizens.

Au même titre que Neymar, Kylian Mbappé n’a pas affiché son meilleur visage mercredi dernier face à Manchester City, en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-2). L’attaquant français, contrairement aux tours précédents face à Barcelone et au Bayern Munich, n’a pas réussi à se montrer décisif et a été parfaitement contenu par la formation de Pep Guardiola. Et en plus de cette contre-performance, Mbappé a été victime d’un léger pépin physique…

Mbappé préservé face au RC Lens