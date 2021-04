Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort d’Aouchiche sur son arrivée à l’ASSE !

Publié le 30 avril 2021 à 19h10 par T.M.

L’été dernier, Adil Aouchiche préférait snober le PSG pour rejoindre l’ASSE. Un choix que ne regrette aucunement l’actuel protégé de Claude Puel.

Lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel la saison dernière, Adil Aouchiche était promis à un bel avenir au PSG. Annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation, le milieu de terrain s’est toutefois ajouté à la longue liste des talents partis exploser loin du Parc des Princes. En effet, alors que Leonardo avait redoublé d’effort pour convaincre Aouchiche de signer pro au PSG, le projet exposé ne l’a pas convaincu. Au contraire de celui proposé par Claude Puel. Séduit, l’ex-Parisien a ainsi filé à l’ASSE où il y a donc signé son premier contra pro l’été dernier.

« J'ai choisi le bon projet »