Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation surprenante sur le dossier Sergio Ramos !

Publié le 30 avril 2021 à 23h45 par La rédaction

Toujours incertain du côté du Real Madrid, Sergio Ramos ne manque pas de courtisans, dont le PSG. Mais alors que son contrat se termine en juin prochain, le défenseur de 35 ans ne serait visiblement pas contre un retour dans son club formateur, le FC Séville.

La fin de saison approche à grands pas, et l’expiration du bail de Sergio Ramos également. Pour le moment, le défenseur du Real Madrid n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin prochain. Sa situation a interpellé quelques clubs européens, dont le PSG qui aimerait voir le joueur de 35 ans débarquer dans la capitale pour remplacer Thiago Silva parti à Chelsea l’été dernier. Néanmoins, Leonardo a de la concurrence sur le dossier, notamment de la part du FC Séville qui voudrait récupérer son ancien joueur. Et visiblement, le principal intéressé ne serait pas contre un retour dans son club formateur non plus.

« Il est difficile pour lui de revenir, mais ce ne sera pas parce qu'il ne le veut pas »