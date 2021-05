Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour le dossier Vidal !

Publié le 1 mai 2021 à 7h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ étant au coeur de nombreuses rumeurs, et notamment à l’OM, Arturo Vidal pourrait avoir des difficultés à quitter l’Inter cet été. Des difficultés liées entre autres à son salaire élevé.

Arturo Vidal (33 ans), sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2022, aurait des envies d’ailleurs d'après certains médias bien que son agent ait récemment assuré à la Gazzetta dello Sport que sa volonté première serait de poursuivre son expérience à l'Inter. Au rayon des clubs intéressés figurerait notamment l'OM sous l'impulsion de son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli qui a eu sous ses ordres Vidal en sélection chilienne. Pablo Longoria serait sur le dossier, et aimerait bien évidemment ramener un joueur de ce calibre à Marseille. Malheureusement, une nouvelle est tombée vendredi dans le dossier Arturo Vidal à l’OM et elle ne devrait pas ravir les supporters marseillais.

Un salaire trop élevé pour l’OM

En effet, d’après les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le salaire d’Arturo Vidal poserait un problème pour conclure à un accord. Car si l’OM et son coach Jorge Sampaoli adorent le joueur, son salaire à 6,5M€ l’année a refroidi l’intérêt de la direction marseillaise. De plus, la non-participation à la Ligue des Champions l’année prochaine, a sûrement désintéressé le Chilien de l’OM. La piste Arturo Vidal à l’OM semble donc s’éloigner et Marseille devra trouver d’autres bons coups cet été sur le marché des transferts pour se renforcer.